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Мурманская область. Арктика (16+)21.01.22 15:30

Ход строительства детского сада в Мурманске – в зоне повышенного внимания региональной власти

Министр строительства Мурманской области Ирина Вабищевич и заместитель председателя областной Думы Евгений Никора 21 января проверили ход строительства детского сада на улице Капитана Орликовой в Мурманске.

«На сегодняшний день объект – в высокой степени технической готовности. На финальной стадии работы по финишной отделке внутренних помещений и фасада. Однако из-за буровзрывных работ было нарушено естественное направление протекающего рядом ручья, в результате вода стала выходить у подпорной стенки на территорию будущего дошкольного учреждения. Поскольку на тот момент уже наступила зима, решить эту проблему оперативно не представлялось возможным. При наступлении благоприятных погодных условий будут проведены геологические изыскания и выработаны проектные решения, которые подрядчик и реализует в ходе благоустройства территории. В связи с этим детский сад будет сдан в эксплуатацию до начала нового учебного года», – отметила Ирина Вабищевич.

Важность традиционного мониторинга депутатами фракции «Единая Россия» национальных и взаимосвязанных с ними партийных проектов подчекнул Евгений Никора:

«Сегодня посетили детский сад, строительство которого ведётся в рамках партийного проекта «Единой России». К сожалению, ввод в эксплуатацию задерживается по объективным причинам. На данный момент полностью завершены работы по отделке и строительству здания. Впереди - благоустройство территории, реализация технических решений. На мой взгляд, детский сад сделан качественно. В рамках сегодняшнего мониторинга мы с заказчиком, подрядчиком и министром строительства области с учётом современного подхода обсудили возможность дополнительного проектного решения - покраски лестничных пролётов. Следующий выезд на объект планируем провести весной этого года. Вплоть до открытия детского сада, который очень нужен жителям Первомайского округа Мурманска, мониторинг работ будет продолжаться».

 

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/22702/

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