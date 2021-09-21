Ход строительства и благоустройства в муниципалитетах региона – на личном контроле губернатора

20 сентября на заседании областного штаба по строительству губернатор Андрей Чибис принял доклады муниципалитетов о ходе строек и работ по благоустройству на местах. Штаб в режиме видеоконференцсвязи с профильными министерствами и администрациями муниципалитетов собирается еженедельно. Особое внимание уделяется объектам, строящимся и реконструируемым в рамках национальных проектов.

Осень – пора завершения строительного сезона и подведения итогов. На этом этапе нередко вскрываются недочёты. Так, в ходе сегодняшнего заседания выяснилось, что в Мурманске по вине подрядчика сорваны сроки выполнения работ по благоустройству на двух объектах – сквере у памятника В.И. Ленину и дворовой территории на просп. Кольском, 101. Подрядчик не справился с объёмом работ, и городская администрация самостоятельно продлила контракты, что вызвало возмущение губернатора.

«Прошу протокольно зафиксировать, чтобы ни один проект и ни один контракт в рамках национальных проектов и программы «На Севере – жить» без моего согласования не продлевался. Эти субсидии идут через нас. Бывают случаи с объективными причинами, но тогда эти причины должны нам всем быть понятны, известны, и мы с открытыми глазами должны это делать. А автоматическое продление сроков расхолаживает и заказчика, и подрядчика. Более того, прошу проработать и нормативно закрыть эту возможность, чтобы была процедура, при которой происходит согласование с отраслевым министерством, а министр – уже со мной в рабочем режиме», – подчеркнул Андрей Чибис, обращаясь к коллегам.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, помимо штаба по строительству, Андрей Чибис провёл совещание по ходу реализации проекта «Варничный ручей» – реновации мурманского микрорайона Больничный городок. «Сверка часов» по статусу реализации крупнейшего проекта жилищного строительства в области также происходит еженедельно.