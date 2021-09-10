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Мурманская область. Арктика (16+)10.09.21 09:30

Ход строительства новой североморской школы на 1200 мест находится под постоянным контролем

9 сентября строящуюся в Североморске новую школу на 1200 мест посетил председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев. Этот социально важный объект комиссии, депутаты проверяют с завидным постоянством, но в этот раз особое внимание было уделено созданным в школе возможностям для беспрепятственного перемещения детей с ограниченными возможностями.

Понятно, что маломобильным людям сложно передвигаться при наличии ступенек, лестниц, бордюров. В новой школе при её проектировании учли эти моменты.  Для этой группы учеников в здании школы установлены 3 лифта, специальные подъёмники в актовом зале и в зале хореографии, оборудованы пандусы. Вместе с тем, для маломобильных учащихся, которые передвигаются на колясках, нет съездов на стадион.

Принято решение привезти на объект сертифицированных специалистов, чтобы было сделано квалифицированное заключение, для подготовки обращения к подрядчикам для устранения данного недостатка.

Для маломобильных учащихся в школе оборудовано 26 туалетов, в каждом из которых имеется кнопка вызова, выведенная на пост охраны на тот случай, если учащемуся потребуется помощь.

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