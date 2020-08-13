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Мурманская область. Арктика (16+)13.08.20 09:45

Ход строительства образовательного учреждения проинспектировали представители депутатского корпуса Североморска

На улице Пионерской флотской столицы развёрнута одна из главных строек города, там возводят школу на 1200 мест. Сейчас на объекте трудятся более 160 человек, есть специальная техника и все необходимые материалы. Строительные работы завершены на 60%.

Школа будет состоять из пяти блоков. Они строятся параллельно, часть уже возведена под крышу, идут отделочные работы. В административном корпусе идёт укладка материала «термозвукоизол», который обеспечит шумоизоляцию. А сохранению тепла в помещениях будет способствовать навесной вентилируемый фасад. Территория вокруг школы тоже меняется. Уже обозначилось кольцо будущего стадиона. 

Подрядчик наращивает темп строительства, но пока отставание от графика есть.

- Этот объект нужен городу. Введением в строй школы мы решим главную задачу - североморские ученики будут учиться в одну смену. Это правильно, так детям будет комфортнее. Кроме того, новая школа – это новый шаг к повышению качества образования в городе. Учреждение будет оснащено современным оборудованием, которое соответствует сегодняшним требованиям, - рассказал председатель Совета депутатов ЗАТО Североморск Евгений Алексеев.

 

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