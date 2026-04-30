Ход строительства ЖК «Кольский» на контроле губернатора

Губернатор Андрей Чибис 28 апреля провёл совещание с представителями компании «GloraX», на котором детально рассмотрели текущее состояние строительства жилого комплекса «Кольский» на улице Морской в Мурманске. Глава региона подчеркнул, что реализация таких масштабных задач требует полной синхронизации усилий власти и бизнеса.

«В нашей повестке — важные задачи: от контроля темпов строительства первой очереди до обсуждения перспективных проектов развития города. Наша общая цель — обеспечить северян качественным, современным и доступным жильем, строго соблюдая графики и высокие стандарты исполнения. Рассчитываю на вашу профессиональную экспертизу и ответственное отношение к взятым на себя обязательствам», – сказал Андрей Чибис.

На строительной площадке активно идут работы. В третьей и четвертой секциях возводят монолитный каркас на 3-м этаже. Стены готовы на 80–90%, перекрытия — на 20%. В первой, второй и пятой секциях устанавливают стены подвала.

Особое внимание на совещании уделили технологическому присоединению. Договоры на временное и постоянное электроснабжение уже заключены с «Россетями». Также подписан договор на теплоснабжение с «МТЭЦ», что касается водоснабжения и водоотведения, договоры с «Мурманскводоканалом» заключены — после подготовки рабочей документации застройщик сможет продолжать работы.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, ЖК «Кольский» возводится на площади 25 га. Проект включает 24 блок-секции (от 7 до 16 этажей), общая площадь квартир — 106307 кв. метров. В рамках реализации проекта предусмотрено комплексное благоустройство с устройством парка.

