Ход выполнения важных работ требует контроля

Глава администрации Кольского района Александр Лихолат и начальник МКУ «УГХ г. Кола» Александр Смирнов вчера проинспектировали ход работ по благоустройству дворовых территорий у домов №№ 11, 13 и 15 на ул. Андрусенко.

Долгожданный ремонт уже идёт полным ходом. Подрядчик ООО «Селена», приступивший к выравниванию территории, неоднократно выполнял ремонтные работы в Коле, и качеством этих работ оставались довольны и жители, и представители власти, принимавшие работы. К 15 августа подрядчик должен полностью выполнить все обязательства по контракту. Асфальт будет проложен от дверей подъездов, потребуется делать ливнёвки, чтобы избежать скопления талых вод и образования луж. Помимо асфальтирования, планируется установка четырёх опор освещения, бордюрного камня, замена канализационных колодцев. Ремонт этой дворовой территории проходит в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Цена контракта 2 млн 950 тысяч рублей. 2 млн 800 тысяч выделено из областного бюджета, 150 тысяч – из местного бюджета.

Глава администрации осмотрел дорогу на ул. Андрусенко, которую в этом году также предстоит ремонтировать в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». Решено заасфальтировать подъезд к школе, где школьный автобус высаживает детей. Дано задание МКУ «УГХ г. Кола» убрать ограждение и ржавые столбики у здания на ул. Андрусенко, 7, которые, безусловно, расположенный здесь небольшой скверик не украшают. Сделать этот уголок Колы уютным и чистеньким к 455-летию древнего города – ещё одна задача по благоустройству.

- Нужно будет сделать искусственную неровность на пешеходном переходе рядом со школой, заменить ливнёвку у второго пешеходного перехода, который расположен внизу улицы, - сказал Александр Лихолат. – Подумаем, как сделать тротуар более пологим и безопасным для пешеходов в зимнее время. Ремонт этого участка начнётся уже в понедельник. Так мы будем сопровождать каждый ремонт в Коле: встречаться с подрядчиками, обсуждать все нюансы и пожелания жителей, и каждый день контролировать ход выполнения работ.