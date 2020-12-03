Ходить в магазины и на работу согласны и онлайн, а вот в общении и досуге онлайн пора сократить

Более половины россиян хотят снизить количество онлайна в повседневной жизни. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны.

Лишь 3 из 10 россиян утверждают, что их устраивает количество онлайн-сервисов в их жизни. 56% хотели бы снизить число действий через сеть или полностью отказаться от них.

Главным открытием карантина весной стали онлайн-выставки и концерты, но сейчас россияне чаще всего мечтают отказаться от виртуального посещения театров, музеев и концертных площадок (23%). 21% опрошенных хотел бы меньше онлайна в общении. Каждый пятый устал от онлайн-тренировок. 18% считают, что чересчур много онлайна в образовательной сфере. 16% мечтают снизить количество онлайна на работе. 9% россиян хотели бы вернуть привычный режим взаимодействия с госучреждениями (ПФР, МФЦ, налоговой службой и проч.). Снизить количество онлайн-покупок и пройтись по магазинам мечтают 8%. Столько же хотят отказаться от киносервисов.

Женщины чаще хотели бы снизить количество онлайна в общении, образовании и взаимодействии с госслужбами. Мужчины — в спорте.

Молодёжь до 24 лет чаще других устраивает баланс онлайна и офлайна в их жизни. Респонденты старше 45 лет чаще остальных мечтают снизить количество взаимодействий через интернет практически во всех сферах жизни.

Чем выше уровень дохода, тем чаще россияне мечтают уменьшить количество онлайна в работе и спорте.