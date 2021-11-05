Хоккеисты Северного флота начнут новый сезон в День морской пехоты

Новый сезон игр Северной военной хоккейной лиги в 2021-22 годов планируется начать 27 ноября – в День морской пехоты. Торжественное открытие состоится на новой ледовой арене Северного флота в Североморске.

Матчи команд СВХЛ будут проходить еженедельно практически во всех военных гарнизонах флота в Мурманской области в основном на открытых ледовых кортах.

Хоккеисты воинских частей, соединений и объединений флота примут участие в чемпионате СВХЛ, главным призом которой является переходящий кубок командующего Северным флотом, в отборочных играх Ночной хоккейной лиги и пяти блиц-турнирах, посвящённых Новому году, Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню моряка-подводника и Дню Победы. Также спланированы три детских блиц-турнира.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, команды Северной военной хоккейной лиги в зависимости от уровня мастерства разбиты на три дивизиона. В первый и самый сильный вошла сборная Кольской флотилии разнородных сил «Альбатрос» - трёхкратный чемпион лиги, команда армейского корпуса «Армата», дружина палубных лётчиков-истребителей «Палубник», команды бригады противолодочных кораблей «Шквал», арктической мотострелковой бригады «Арктика» и армии ВВС и ПВО «Гроза».