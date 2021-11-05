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Мурманская область. Арктика (16+)05.11.21 10:00

Хоккеисты Северного флота начнут новый сезон в День морской пехоты

Новый сезон игр Северной военной хоккейной лиги в 2021-22 годов планируется начать 27 ноября – в День морской пехоты. Торжественное открытие состоится на новой ледовой арене Северного флота в Североморске.

Матчи команд СВХЛ будут проходить еженедельно практически во всех военных гарнизонах флота в Мурманской области в основном на открытых ледовых кортах.

Хоккеисты воинских частей, соединений и объединений флота примут участие в чемпионате СВХЛ, главным призом которой является переходящий кубок командующего Северным флотом, в отборочных играх Ночной хоккейной лиги и пяти блиц-турнирах, посвящённых Новому году, Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню моряка-подводника и Дню Победы. Также спланированы три детских блиц-турнира.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, команды Северной военной хоккейной лиги в зависимости от уровня мастерства разбиты на три дивизиона. В первый и самый сильный вошла сборная Кольской флотилии разнородных сил «Альбатрос» - трёхкратный чемпион лиги, команда армейского корпуса «Армата», дружина палубных лётчиков-истребителей «Палубник», команды бригады противолодочных кораблей «Шквал», арктической мотострелковой бригады «Арктика» и армии ВВС и ПВО «Гроза».

 

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Последние комментарии

Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
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Евгений
24.10.21 01:09
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