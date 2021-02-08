Хоккеисты Северного флота победили кольских атомщиков

Сборная Северного флота одержала победу над командой Кольской атомной электростанции «КолАтом» в очередной игре Чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой текущего сезона со счётом 6:3.

Матч состоялся на хоккейной площадке Ледового дворца спорта в городе Полярные Зори. В первом периоде североморцы забили в ворота хозяев корта две безответных шайбы.

Во второй двадцатиминутке на один пропущенный гол атомщики ответили двумя результативными атаками, сократив разрыв в счёте до минимального.

После последнего перерыва военные моряки собрались и трижды успешно поразили ворота «КолАтома», пропустив одну шайбу в свои.

В целом игра была захватывающей и напряжённой. Игроки обеих команд выложились по полной.

Следующая игра хоккеистов Северного флота в рамках областного чемпионата пройдёт с командой «Мурман КСШОР» в Мурманске, сообщает пресс-служба СФ.