Хоккеисты Северного флота проведут мастер-класс для любителей катания на коньках

В период выходных и праздничных дней, 4 и 7 января, с 12 до 16 часов на крытой ледовой арене Северной военной хоккейной лиги в Североморске состоятся открытые сеансы массового катания. Мастер-класс поклонникам хоккея продемонстрируют хоккеисты Северной военной хоккейной лиги.

На ледовой площадке для любителей катания на коньках будут организованы различные спортивно-развлекательные конкурсы, соревнования и эстафеты. Также будет организовано музыкальное и медицинское сопровождение мероприятия.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, всем желающим будет предоставлена возможность сфотографироваться с маскотами – ростовыми куклами-талисманами хоккейных команд Северной военной хоккейной лиги.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12450346@egNews