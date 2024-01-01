Хоккеисты Северного флота проведут мастер-класс для любителей катания на коньках

В период выходных и праздничных дней по решению командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева на крытой ледовой арене Северного флота в Североморске состоятся открытые сеансы массового катания.

На ледовой площадке для любителей катания на коньках, жителей и гостей города Североморска, будут организованы различные спортивно-развлекательные конкурсы, соревнования и эстафеты. Состоится выступление маскотов - ростовых кукл-талисманов хоккейных команд Северной военной хоккейной лиги. Также будет организовано музыкальное сопровождение мероприятия.

Мастер-класс поклонникам хоккея продемонстрируют хоккеисты Северной военной хоккейной лиги.

Открытые сеансы массового катания состоятся с 12 до 16 часов 4 и 7 января.

Пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12493998@egNews