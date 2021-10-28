Хоккеисты Северного флота проведут пять праздничных блиц-турниров в 2022 году

Вчера в Североморске прошло совещание под руководством заместителя командующего флотом вице-адмирала Олега Голубева, посвящённое организации деятельности Северной военной хоккейной лиги и проведению игр в новом сезоне 2021-22 годов.

Торжественное открытие хоккейного сезона СВХЛ должно состояться через месяц на ледовой арене Северного флота в Североморске. Матчи команд СВХЛ будут проходить еженедельно практически во всех военных гарнизонах флота в Мурманской области, в основном на открытых ледовых кортах.

Хоккеисты воинских частей, соединений и объединений флота примут участие в чемпионате СВХЛ, главным призом которой является переходящий кубок командующего Северным флотом, в отборочных играх Ночной хоккейной лиги и пяти блиц-турнирах, посвящённых Новому году, Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню моряка-подводника и Дню Победы. Также спланированы три детских блиц-турнира.

Как сообщает пресс-служба СФ, команды Северной военной хоккейной лиги в зависимости от уровня мастерства делятся на три дивизиона. В первый и самый сильный вошли сборные Кольской флотилии разнородных сил «Альбатрос», армейского корпуса «Армата», палубных лётчиков-истребителей «Палубник», бригады противолодочных кораблей «Шквал», арктической мотострелковой бригады «Арктика» и армии ВВС и ПВО «Гроза», завоевавшей в нынешнем году переходящий кубок командующего Северным флотом.