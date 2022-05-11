Хоккеисты Северного флота провели мастер-класс для любителей катания на коньках

В период выходных и праздничных дней по решению командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева на крытой ледовой арене Северной военной хоккейной лиги в Североморске состоялись открытые сеансы массового катания.

На ледовой площадке для любителей катания на коньках были организованы различные спортивно-развлекательные конкурсы, соревнования и эстафеты со сладким «призовым фондом» – пирогами и конфетами с горячим чаем. Также было организовано музыкальное сопровождение, работа киоска «Военторга» и медицинское сопровождение мероприятия.

Мастер-класс поклонникам хоккея продемонстрировали действующие многократные чемпионы Мурманской области – хоккеисты команды «Северный флот».

Гостей ледовой арены приветствовал помощник командующего флотом - начальник отделения физической подготовки и спорта СФ полковник Павел Кошкарёв.

Всем желающим была предоставлена возможность сфотографироваться с маскотами – ростовыми куклами-талисманами хоккейных команд Северной военной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12420824@egNews