Хоккеисты Северного флота стали призёрами чемпионата ВС РФ

Североморцы достойно выступили на соревнованиях. Из шести матчей они выиграли половину. С командой Восточного военного округа сыграли вничью, а уступили только чемпионам и сборной ВМФ.

В Санкт-Петербурге завершился Чемпионат Вооружённых сил РФ по хоккею 2022 года. Команда Северного флота в последней игре одержала верх над сборной Западного военного округа и заняла третье место.

Чемпионами традиционно стали представители Центрального военного округа, а серебряные медали получили хоккеисты Восточного военного округа.

Североморцы достойно выступили на соревнованиях. Из шести матчей они выиграли половину. С командой Восточного военного округа сыграли вничью, а уступили только чемпионам и сборной ВМФ.

Как сообщает пресс-служба СФ, хоккей на Северном флоте является одним из любимых видов спорта. В состав Северной военной хоккейной лиги, организованной по инициативе адмирала Николая Евменова, входит более двадцати любительских команд военнослужащих от основных объединений, соединений, отдельных частей и учреждений Северного флота. Флотская сборная является действующим чемпионом Мурманской области по хоккею.

Фото и видео: https://vk.com/ksf_svhl