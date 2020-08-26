Хоккеисты Северного флота вышли в финал турнира «Кубок Северных городов»

Хоккейная команда арктической группировки Северного флота под руководством своего капитана – заместителя командующего флотом вице-адмирала Олега Голубева с разгромным счётом победила команду «Талнах» и вышла в финал турнира «Кубок Северных городов», который проходит в Дудинке. Североморцы поразили ворота соперников 10 раз, пропустив при этом только одну шайбу.

Сегодня, 26 августа, военные моряки поборются за первое место.

Всего в турнире принимают участие четыре команды северных городов России: Дудинки, Норильска и Талнаха. Военнослужащие арктической группировки представляют столицу Северного флота – город Североморск.

Как сообщает пресс-служба СФ, в благотворительном товарищеском матче-открытии турнира со сборной Таймыра, состоящей из сотрудников администраций городов Дудинки и Норильска, а также местных спортсменов-любителей, североморцы одержали победу со счётом 3:1.