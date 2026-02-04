Кубышка: жители Мурманской области хранят на банковских счетах более трети триллиона рублейВ Северном Ледовитом океане наблюдается уменьшение толщины ледяного покрова
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)04.02.26 16:00

Хоккейная команда из Мончегорска поедет на Красную площадь

Завершился первый этап турнира на призы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси по русскому хоккею. В непростом противостоянии победу одержала команда спортивной школы Мончегорска (2014 год рождения).

Как сообщает администрация города Мончегорска, всё это время ребят активно поддерживали болельщики, которые за это время стали полноценным «невидимыми» игроками команды. Сами участники отмечают, что поддержка чувствовалась на льду и помогала в непростые моменты.

В церемонии награждения приняли участие: глава города Андрей Рудаков, депутат Мурманской областной Думы Максим Иванов, священник Вознесенского кафедрального собора иерей Рустик Анчуков, член исполкома Федерации хоккея с мячом России Вячеслов Манкос.

«Благодарю вас, ребята, за такие классные игры. В каждом из вас заложен большой потенциал, это видно невооруженным взглядом. Благодарю правительство Мурманской области и Кольскую ГМК за поддержку таких важных соревнований. Город трудовой доблести гордится каждым участником турнира! Впереди вас ждёт ещё больше спортивных успехов. Удачи!», - обратился к присутствующим Андрей Рудаков.

По итогам турнира 3 место заняла команда Спортшколы №6 г. Мурманск; 2 место у команды «Водник» г. Архангельск и 1 место - команда спортивной школы г. Мончегорска (2014 год рождения).

 

 

Фото (Артём БАГЛАЙ): https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/537187/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Зри в Северный полюс, или Гренландия становится козырной картой США
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Александр
03.02.26 08:57
03.02.26 Мурманск, Карла Маркса, 49 - нет ни холодной, ни горячей воды.
Комментарий к новости:Плановые отключения в Мурманске на 3 февраля
Д.О. Вернер
27.01.26 12:39
У нас в руководстве ИНЖЕНЕРЫ есть? Или только лирики? На фоне надувного кита действующие вышки ЛЭП образца 1966 года как-то страшновато...
Комментарий к новости:Минэнерго России держит на контроле ситуацию с восстановлением электроснабжения в Мурманской области
Мира
26.01.26 04:17
Переведите детей на дистанционное пока нет света! Авария за аварией, такими темпами без света мы рискуем отпуская детей в школу!
Комментарий к новости:Вынужденные изменения в работе дошкольных и школьных учреждений Мурманска и транспортного обслуживания горожан на 26 января
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как работаем и отдыхаем в феврале 2026-го
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627281
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Блины на Масленицу на семью обойдутся россиянам в этом году почти в 209 рублей-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 40 копеек, доллар снижается на 7 копеек-PRO Энергетику (18+)Определились со стратегическими целями развития предприятия-PRO ЖКХ (18+)ЦУР Мурманской области: все заявки о проблемах с отоплением находятся на контроле Минэнерго и будут отработаны УК максимально оперативно-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»