Хоккейная команда из Мончегорска поедет на Красную площадь

Завершился первый этап турнира на призы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси по русскому хоккею. В непростом противостоянии победу одержала команда спортивной школы Мончегорска (2014 год рождения).

Как сообщает администрация города Мончегорска, всё это время ребят активно поддерживали болельщики, которые за это время стали полноценным «невидимыми» игроками команды. Сами участники отмечают, что поддержка чувствовалась на льду и помогала в непростые моменты.

В церемонии награждения приняли участие: глава города Андрей Рудаков, депутат Мурманской областной Думы Максим Иванов, священник Вознесенского кафедрального собора иерей Рустик Анчуков, член исполкома Федерации хоккея с мячом России Вячеслов Манкос.

«Благодарю вас, ребята, за такие классные игры. В каждом из вас заложен большой потенциал, это видно невооруженным взглядом. Благодарю правительство Мурманской области и Кольскую ГМК за поддержку таких важных соревнований. Город трудовой доблести гордится каждым участником турнира! Впереди вас ждёт ещё больше спортивных успехов. Удачи!», - обратился к присутствующим Андрей Рудаков.

По итогам турнира 3 место заняла команда Спортшколы №6 г. Мурманск; 2 место у команды «Водник» г. Архангельск и 1 место - команда спортивной школы г. Мончегорска (2014 год рождения).

Фото (Артём БАГЛАЙ): https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/537187/#&gid=1&pid=1