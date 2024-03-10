Хоккейная команда «Северный флот юниор» заняла второе место во втором туре турнира «Золотое кольцо»

Сегодня хоккейная команда «Северный флот юниор» заняла второе место во втором туре межрегионального первенства по хоккею с шайбой «Золотое кольцо».

Юные североморцы соревновались с ребятами из Вологодской, Архангельской, Ярославской, Костромской и Ивановской областей. В турнире приняли участие игроки 2015-2016 годов рождения.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, по итогам соревнования были определены лучшие игроки турнира, среди них североморцы: Игорь Кочнев признан лучшим игроком команды, лучшим снайпером турнира стал Иван Житенёв.

Ребята показали волю к победе и провели отличный и результативный турнир.

Турнир проходил с 7 по 10 марта в посёлке Майский Вологодской области.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12504013@egNews