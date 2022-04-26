Хоккейная команда «Торговый порт» стала победителем Праздника Севера

Возвращаясь к событию, о котором обязательно следует рассказать: по итогам зимнего спортивного сезона в копилке Мурманского морского торгового порта есть ещё одна медаль. На прошедшем 87-ом традиционном международном Празднике Севера команда «Торговый порт» заняла первое место в турнире по хоккею с шайбой.

На протяжении двух дней в Ледовом дворце спорта в Оленегорске продолжались жаркие поединки. В финале встретились команды «Торговый порт» и «Мурман-СК». Матч закончился со счётом 3:2 и, по признанию портовиков, был очень непростым, ведь соперник традиционно демонстрирует высокий уровень профессионализма. Однако «Торговому порту» все же удалось вырвать победу! Серебряные медали получила команда «Мурман-СК», а третье место заняла команда «Энергетик» из Полярных Зорей. Всего в соревнованиях приняли участие около семидесяти хоккеистов.

«Портовики – это ребята, которые ничего не умеют делать вполсилы. Уже на протяжении многих лет наша хоккейная команда играет вместе. Мы успели сыграться, чтобы показывать максимальный результат. Поэтому без хоккея уже и нашу жизнь представить невозможно, как и без порта!» - сказал капитан команды «Торговый порт», докер-механизатор укрупненной комплексной бригады № 30 грузового района № 1 АО «ММТП» Дмитрий Ягутов.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457248639%2Fwall-149919532_2492