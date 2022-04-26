В Мурманской области увеличена единовременная выплата ветеранам Великой Отечественной войныПравительство Мурманской области будет компенсировать оплату ЖКУ ветеранам и приравненным к ним категориями в 100-процентном размере
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)26.04.22 14:45

Хоккейная команда «Торговый порт» стала победителем Праздника Севера

Возвращаясь к событию, о котором обязательно следует рассказать: по итогам зимнего спортивного сезона в копилке Мурманского морского торгового порта есть ещё одна медаль. На прошедшем 87-ом традиционном международном Празднике Севера команда «Торговый порт» заняла первое место в турнире по хоккею с шайбой.

На протяжении двух дней в Ледовом дворце спорта в Оленегорске продолжались жаркие поединки. В финале встретились команды «Торговый порт» и «Мурман-СК». Матч закончился со счётом 3:2 и, по признанию портовиков, был очень непростым, ведь соперник традиционно демонстрирует высокий уровень профессионализма. Однако «Торговому порту» все же удалось вырвать победу! Серебряные медали получила команда «Мурман-СК», а третье место заняла команда «Энергетик» из Полярных Зорей. Всего в соревнованиях приняли участие около семидесяти хоккеистов.

«Портовики – это ребята, которые ничего не умеют делать вполсилы. Уже на протяжении многих лет наша хоккейная команда играет вместе. Мы успели сыграться, чтобы показывать максимальный результат. Поэтому без хоккея уже и нашу жизнь представить невозможно, как и без порта!» - сказал капитан команды «Торговый порт», докер-механизатор укрупненной комплексной бригады № 30 грузового района № 1 АО «ММТП» Дмитрий Ягутов.

 

 

 

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457248639%2Fwall-149919532_2492

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В Мурманской области за неделю упал спрос на работников из сферы страхования бизнеса - обзор рынка труда: ситуация за неделю с 18 по 24 апреля по регионам СЗФО
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИМурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
22.04.22 14:27
"В дальнейшем контейнеры будут отправлены на переработку на ФГУП «ПО «Маяк»..." так и хочется увидеть продолжение этой фразы: " ... после складирования и формирования состава по ЖД дороге с 35 завода
Комментарий к новости:Судно-контейнеровоз «Россита» ФГУП «Атомфлот» обеспечило доставку отработавшего ядерного топлива из губы Андреева
Александр
14.04.22 10:47
А при чем тут оплата в судостроении? Речь идет о должности капитана, а не специалиста в судостроении.
Комментарий к новости:На якорную баржу в Мурманске ищут капитана на зарплату от 370000 рублей
Матвей
12.04.22 18:20
В Мончегорске есть стела - на фото памятник горнякам! На ней и установить памятную табличку. А городить ещё один огород совершенно не к чему! А тут и преемственность поколений прослеживаться будет.
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Почём пасхальный кулич на Севере? Знает Мурманскстат-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 80 копеек, доллар потерял 65 копеек-PRO Энергетику (18+)Объекты энергосистемы Кольско-Карельского транзита перевели на дистанционное управление-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 25 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Процедуру освоения Дальневосточных и Арктических гектаров предлагают упростить
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Выгодно ли брать отпуск на майские праздники мурманчанам и жителям области?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика