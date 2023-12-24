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Мурманская область. Арктика (16+)24.12.23 20:20

Хоккейные баталии продолжаются на Северном флоте

На Северном флоте состоялись очередные хоккейные матчи команд Северной военной хоккейной лиги в рамках чемпионата на Кубок командующего Северным флотом. Состоялось две встречи.

На ледовой арене Северного флота, команда Кольской флотилии разнородных сил «Альбатрос» одержала уверенную победу над командой палубной авиации «Палубник», выиграв со счётом 16:0. На ледовой площадке стадиона Центра морской и физической подготовки хоккеисты управления поисковых и аварийно-спасательных работ «Спасатель» уступили со счётом 4:5 команде соединения противовоздушной обороны «Ракета».

На ледовой площадке в городе Гаджиево Мурманской области, у себя дома, команда подводных сил «Тайфун» принимала команду «Шквал» соединения противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота. Матч закончился со счётом 1:10.

Как отмечает пресс-служба СФ, во время проведения матчей любители хоккея и члены семей хоккеистов Северного флота активно поддерживали свои команды.

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12492761@egNews

 

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