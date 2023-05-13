Хоккейные команды Северного флота провели первые игры Ночной хоккейной лиги в Сочи

Хоккейные команды Северного флота провели первые игры в рамках двенадцатого фестиваля Ночной хоккейной лиги в Сочи, в дивизионе «Лига Надежды. Малый кубок» – «К-21», в дивизионе «Лига Мечты» - «Альбатрос».

В ледовом Дворце спорта «Большой» в Олимпийском парке команда «К-21» - штаба и управления Северного флота провела матч с командой «Алания» из г. Владикавказ Республики Северная Осетия. Матч завершился победой североморцев со счётом 3:1.

Команда «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил встретилась на хоккейной площадке ледового Дворца спорта «Айсберг» с командой «ВА ВКО» из города Тверь Тверской области. По результатам этого матча, в напряженной борьбе, североморцы уступили соперникам.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, сегодня в ледовом Дворце спорта «Большой» в дивизионе «Лига Мечты» команда «Альбатрос» встречается на льду с хоккейной командой «Соровскнефть» из города Тюмень.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12467224@egNews