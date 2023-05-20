Хоккейные команды Северного флота завершили участие в XII фестивале Ночной хоккейной лиги в Сочи

Хоккейные команды Северной военной хоккейной лиги завершили участие в двенадцатом фестивале Ночной хоккейной лиги в Сочи и прибыли на Северный флот.

В дивизионе «Лига Надежды. Малый кубок» выступила команда штаба и управления Северного флота «К-21», а в дивизионе «Лига Мечты» команда Кольской флотилии разнородных сил Северного флота «Альбатрос».

По итогам соревнования хоккеисты команды «К-21» заняли 16 место в своём дивизионе, команда «Альбатрос» – 18 место.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, всего в XII всероссийском фестивале по хоккею среди любительских команд «Ночная хоккейная лига» в городе Сочи приняли участие 174 команды из 81 региона. Общее количество участников превысило 3300 человек.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12467876@egNews