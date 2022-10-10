Хоккейный клуб «Арктика» готовится открыть серию домашних игр в мурманском Ледовом Дворце спорта

Молодёжный хоккейный клуб «Арктика» дебютировал в сезоне 2020-2021 в Первенстве Национальной молодёжной хоккейной лиги. Созданная по инициативе главы региона Андрея Чибиса команда показала высокий результат и заняла 6 место в регулярном чемпионате в Западной конференции. В плей-офф «Арктика» завершила выступление в 1/8 финала.

На мероприятии, приуроченном к старту серии домашних игр, был представлен обновлённый состав команды.

«В 2021 году благодаря губернатору в Мурманской области появился свой молодёжный хоккейный клуб. Нужно отметить, что в регионе более 5 тысяч человек занимается хоккеем, 698 ребят выбрали этот спорт для построения профессиональной карьеры. Несмотря на то, что дебютировать всегда не просто, в прошлом сезоне «Арктика» достойно представила Кольское Заполярье в играх Национальной молодёжный хоккейной лиги и вышла в плей-офф. Могу с уверенностью сказать – все северяне ждут от вас результата и в этом сезоне!» – обратилась к участникам мероприятия и игрокам МХК «Арктика» министр спорта Светлана Наумова.

В июле 2022 года в ходе просмотровых сборов из порядка 90 спортсменов со всей страны было отобрано 13 хоккеистов, которые присоединились к основному составу «Арктики» для тренировок на базе ледовой арены в Оленегорске. В результате всех отборочных мероприятий состав мурманского коллектива претерпел серьёзные изменения. Причиной для обновления команды послужил регламент первенства: клуб покинули игроки 2001 года рождения. Также пять игроков подписали двусторонние контракты с клубами МХЛ и ВХЛ, а два хоккеиста решили завершить спортивную карьеру.

Состав клуба составляет 28 спортсменов в возрасте от 17 до 20 лет. Игроки представляют разные регионы страны от Москвы до Хабаровска. В состав «Арктики» вошли и северяне. Так, капитан команды Иван Алейнер является воспитанником мурманской хоккейной школы.

«Наряду с капитаном команды в состав «Арктики» вошли мурманчанин Артём Пшеничкин, Даниил Сибгатуллин из Полярных Зорей и кировчанин Антон Триль. В прошлом из-за отсутствия должного внимания развитию хоккея спортсмены были вынуждены искать «хоккейное счастье» в других регионах. При поддержке правительства Мурманской области сегодня мы проводим целенаправленную политику воспитания кадров и возвращения северян в родную команду. Яркий пример – Иван Алейнер, который в прошлом сезоне играл против наших хоккеистов в составе карельской команды, а в этом возглавляет «Арктику», – отметил директор по продвижению и развитию клуба Андрей Шишко.

В этом сезоне МХК «Арктика» предстоит провести 20 гостевых и 20 домашних игр в рамках регулярного первенства в конференции «Запад». Первые гостевые матчи с хоккейными клубами «Металлург» и «Полёт» команда провела на выезде и добыла две победы при двух поражениях. Домашние серии игр команда откроет 11 и 12 октября в мурманском Ледовом Дворце спорта с ХК «Динамо-576» из Санкт-Петербурга.

Напутственные слова командам сказал президент Федерации хоккея Мурманской области Андрей Нифантьев, пожелавший молодым спортсменам бескомпромиссной, самоотверженной игры. Он отметил высокий уровень последней проведённой «Арктикой» встречи в Рыбинске, а также то, что с каждым сезоном в Кольском Заполярье растёт не только уровень подготовки хоккеистов, но и число болельщиков.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, наряду с игроками на презентации команды, прошедшей в Digital Hall Центра Управлением регионом, представили главного тренера ХК «Арктика». С июля этот пост занимает Андрей Козлов.

Фото: https://gov-murman.ru