Хоккейный клуб «Арктика» одержал две уверенные победы в первых домашних матчах

После выездных матчей в первенстве национальной молодёжной хоккейной лиги 2022/2023 хоккейный клуб «Арктика» открыл домашнюю серию игр в Ледовом Дворце спорта Мурманска. Оба матча завершились победой мурманской команды.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, на льду домашней арены «Арктика» провела две игры с «Динамо 576» из Санкт-Петербурга. Первый день завершился для мурманской команды счётом 6:3, второй – 4:2. Победный гол 11 октября – на счету Николая Ивачева, а на следующий день решающий удар нанёс Иван Карнаухов. В ходе двух игр три очка по системе гол + пас набрали Николай Ивачев, Иван Карнаухов и Александр Таранец. Четыре очка – у капитана команды – мурманчанина Ивана Алейнера.

В эти выходные в Ледовом Дворце спорта пройдут следующие два домашних матча с петербургской командой «Динамо – Юниор». Начало – в 13.00.

Как сообщает региональное Министерство спорта, накануне старта домашней серии прошла презентация обновленного состава молодеёного хоккейного клуба «Арктика», созданного в 2021 году по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Сейчас в составе команды играют 28 спортсменов в возрасте от 17 до 20 лет из Мурманской области и других регионов страны.

Фото: https://gov-murman.ru