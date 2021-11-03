Хоккейный клуб «Мурман» готовится к старту в Чемпионате России 2021/2022

Сегодня состоялась пресс-конференция, посвященная началу выступления хоккейного клуба «Мурман» в Чемпионате России по хоккею с мячом сезона 2021/2022 годов. В ней приняли участие министр спорта Мурманской области Светлана Наумова, президент ХК «Мурман», заместитель генерального директора, директор по портовым активам АО «Национальная транспортная компания» Александр Масько, генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов, представители тренерского штаба клуба и спортсмены. Встреча прошла в АО «Мурманский морской торговый порт», который является одним из ключевых партнёров клуба.

«Это второй «ковидный» сезон выступления клуба, и это вносит свои корректировки в тренировочный процесс, но тем не менее мы развиваемся. У нас серьезно обновилась команда. Пришли восемь новых игроков. Получается комбинация молодости и опыта. Мы рассчитываем, что это должно принести свои плоды. Спасибо всем спонсорам, которые остаются с командой. Отдельное спасибо Правительству Мурманской области за беспрецедентную поддержку и полное понимание того, что этот вид спорта должен развиваться. У нас конструктивный диалог с администрацией Мурманска, и в этом сезоне с стороны муниципалитета помощи будет больше, чем в предыдущем. Все партнеры клуба остаются с нами, несмотря на непростые времена, и мы продолжаем совместно работать. Мы рассчитываем, что, с точки зрения ресурсов, мы встретим предстоящий сезон достойно. Важно, чтобы это отразилось на результатах игр клуба», - сказал президент ХК «Мурман» Александр Масько.

«По сути хоккейный клуб «Мурман» уже давно стал спортивным брендом Мурманской области. И особенно важно, что для ребят из спортивных школ региона это является серьёзным ориентиром для развития», - сказала министр спорта Мурманской области Светлана Наумова.

Напомним, поддержка клуба обеспечивается средствами из регионального бюджета и силами попечительского совета клуба. АО «Мурманский морской торговый порт» является одним из его основных партнёров. Помимо спонсорской поддержки, портовики помогают содержать и готовить к матчам домашнюю арену клуба – стадион «Строитель» и содействуют развитию юношеского спорта.

«В этом сезоне хоккейный клуб «Мурман» порадует своих болельщиков обновленной инфраструктурой домашней арены стадиона «Строитель». При поддержке АО «ММТП», совместно с правительством Мурманской области и партнёрами мы обновили трибунное пространство, входную группу, санитарные условия», - сказал генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

Хоккейный клуб «Мурман» является самой северной профессиональной командой по хоккею с мячом и единственной командой в Мурманской области, выступающей в высшем дивизионе отечественного спорта. Уже 5 ноября команда отправится в Сыктывкар, где 7 ноября состоится первый матч Чемпионата России «Строитель» - «Мурман». А 27 ноября состоится первая домашняя игра: «Мурман» - «Волга» (Ульяновск).

«То, что планировали в период подготовки, выполнено. С учётом прихода новых ребят, нужно было сплотить всех в команду, чтобы они понимали друг друга с полуслова. Все готовы к новому сезону», - сказал главный тренер ХК «Мурман» Олег Батов.

«Сложности, конечно, всегда возникают во время подготовки и игр. Но успех тем и прекрасен, что для него все эти сложности надо преодолеть. От себя мы можем гарантировать работоспособность, трудолюбие и желание достигать результатов», - сказал капитан команды Олег Тарнаруцкий.

Обращаясь к болельщикам, участники пресс-конференции призвали поддержать команду и пригласили их на предстоящие игры.

«Мы ждем вас на играх, потому что все, что мы делаем, мы делаем для болельщиков, чтобы команда могла радовать вас этим прекрасным видом спорта и хоккей с мячом развивался в Мурманской области и России», - подчеркнул Александр Масько.