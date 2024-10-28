Хоккейный клуб «Мурман» готовится к выступлению в Чемпионате России сезона 2024-2025

В Центре управления регионом Мурманской области состоялась пресс-конференция, посвящённая предстоящему выступлению хоккейного клуба «Мурман» к Чемпионату России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги сезона 2024/2025 годов.

Соперниками заполярной команды станут 13 клубов со всей страны – от Архангельска до Хабаровска.

«История нашего клуба уникальна: он создан в 1952 году и до сегодняшнего дня продолжает радовать всех болельщиков и поклонников хоккея с мячом. Уже не первый год правительство Мурманской области при личном участии губернатора Андрея Чибиса оказывает помощь и поддержку «Мурману». Благодаря этой поддержке, а также помощи партнёров у клуба есть возможность продолжать выступать на самом высоком уровне», – заявила первый заместитель министра спорта Мурманской области Наталья Марковина.

К предстоящему сезону команда подошла в обновлённом составе. Кроме приглашённых игроков из других клубов большой вклад вносят и спортсмены Кольского Заполярья. В этом году в заявке клуба сразу четыре воспитанника заполярной школы русского хоккея – вратари Виктор Каменев и Максим Тимофеев, полузащитник Виктор Фомичёв и нападающий Максим Кирбаба. В межсезонье обновился и тренерский состав. Впервые за долгое время командой будут руководить местные специалисты: главным тренером назначен Николай Викторович Ярович, а старшим тренером – Владимир Валерьевич Ладыжинский.

«В рамках подготовки к сезону команда проводила тренировки в Мурманске, Апатитах и Ульяновске. «Мурман» также принял участие в предсезонном турнире и первом этапе Кубка России, который разложил для нас картину, которая стала для тренерского штаба хорошей пищей для размышления и сделаны соответствующие выводы. Предстоящий чемпионат для нас будет и тяжёлым, и доступным. Мы точно не будем мальчиками для битья и дадим бой всем соперникам», – заявил президент ХК «Мурман» Александр Масько.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, за две недели до старта Суперлиги команда отправится в Ульяновск, где будет тренироваться на «большом» льду. В планах у «Мурмана» провести несколько контрольных игр против клубов российской Суперлиги. Первую игру Чемпионата России ХК «Мурман» проведёт 9 ноября в Архангельске, где встретится с местным ХК «Водник». На домашнем льду стадиона «Строитель» заполярные хоккеисты проведут первый матч 10 декабря против ХК «Родина» из Кирова.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/