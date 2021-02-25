Хоккейный клуб «Мурман» получит дополнительную поддержку региона

Хоккейный клуб «Мурман» получит от Мурманской области дополнительную финансовую поддержку в размере 10 млн рублей в год. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис, посетивший 24 февраля игру заполярных спортсменов с командой «Ак-Барс Динамо» из Казани.

«Мы радовались за наших девчонок, которые побеждали в Москве. Хочется радоваться и за «Мурман», который земляки искренне любят и ждут от него ярких побед. Поэтому мы будем помогать клубу – принято решение выделить ему дополнительную поддержку в сумме 10 миллионов рублей. Болеем за наших!», – отметил губернатор.

Матч Суперлиги по хоккею с мячом прошёл вчера на стадионе «Строитель» в Мурманске. В первом тайме северяне вели 3:1, однако во второй части игры гости активизировали атаку, в результате игра завершилась вничью – 4:4.

Делясь впечатлениями от матча, Андрей Чибис вспомнил недавнее блестящее вступление девичьей сборной Мурманской области по хоккею с мячом на турнире на призы Патриарха на Красной площади в Москве – юные северянки заняли второе место.