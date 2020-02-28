Хоккейный клуб «Мурман» завершил сезон чистой победой

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, хоккейный клуб «Мурман» провёл заключительную игру в Чемпионате России по хоккею с мячом Суперлиги сезона 2019/2020. В торжественном мероприятии приняли участие заместитель генерального директора АО «СУЭК» — директор по логистике АО «СУЭК» Денис Илатовский, председатель совета директоров АО «ММТП» и президент ХК «Мурман» Александр Масько, генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов, заместитель Губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова, глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска Евгений Никора, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Алексей Веллер.

Администрация мурманского клуба подготовила особую программу спортивного праздника, посвященного предстоящему ледовому поединку. Болельщиков увидели фаер-шоу на льду, послушали живое исполнение ансамбля "Россия" и выступление перкуссионного оркестра «Драм-там-там», а также отведали бесплатной каши и сладкой ваты. А самое главное – увидели красивый хоккей в исполнении «Мурмана».

«Честно признаться, даже грустно от того, что это последняя игра сезона. В последние несколько лет «Мурман» движется высшем дивизионе отечественного хоккей с мячом, и я уверен в том, что мы продолжим бороться в Суперлиге в следующем году. Я хотел бы поблагодарить болельщиков за такую сильную поддержку нашей команды. С каждым годом трибуны заполняются все больше и больше. У мурманчан формируется целая традиция «болеть» за наших хоккеистов на домашних матчах. Несмотря на то, что сезон завершается, наша жизнь под названием «хоккей с мячом» продолжается», - отметил президент хоккейного клуба «Мурман» Александр Масько.

На домашней арене наша заполярная дружина показала русский хоккей с северным характером – мурманчане одержали чистую победу над командой «Динамо-Казань», которая входит в пятерку сильнейших в стране. Такой результат не повлиял на распределение мест в турнирной таблице, однако, принес бурю положительных эмоций на трибуны.

«Ребята стабильно, не без трудностей, второй год подряд участвуют в Суперлиге. И то непростое решение о вступлении в высший дивизион хоккея с мячом, которое мы приняли 3 года назад, было правильным. Мы сделали значительный шаг вперед. А главные победители – это наши болельщики», - подчеркнул глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев.

С первых минут матча мурманчане взяли инициативу в свои руки и перешли в наступление. На 13-ой минуте с угловой подачи Николая Гаврилова полузащитник Максим Семенов открыл счет точным броском мяча в ворота соперника. После чего Константин Зубарев повторил успех коллег, благодаря успешному пасу Даниил Тюкавина. Стало очевидно, что гости из Казани были не готовы к такому напору северян. На перерыв команды ушли со счетом 2:0 в пользу «Мурмана».

Во второй половине встречи мячи буквально посыпались в ворота «Динамо-Казани». На 60-ой минуте Николай Дмитров с углового сделал передачу Матвею Азаренко, после чего последовал третий гол. Парой минут позднее Алексей Гладышев забил ещё один гол противнику с передачи капитана команды «Мурмана» Петра Захарова. Закрепил успех своих коллег на 75-й минуте Роман Никитенко, прорвав оборону казанцев в паре с Николем Гавриловым. Финальный свисток арбитра известил об окончании матча со счетом 5:0 в нашу пользу. Таким образом команда «Мурман» одержала блестящую победу, не пропустив ни одного мяча в свои ворота.

«Последний матч сезона закончился на мажорной ноте и «Мурман» закрепился на 12 месте. Впереди нас ждет новый сезон и новые достижения. Мы рассчитываем, что поддержка клуба продолжится силами попечительского совета, администрации города Мурманска и правительства Мурманской области, поскольку такой спорт высоких достижений должен жить. Все предпосылки для этого есть», - подытожил депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Алексей Веллер.

Сразу после окончания матча состоялась фотосессия на льду хоккеистов «Мурмана», во время которой болельщики вручили подарок своему любимому клубу - баннер со снимками сезона и благодарностью за яркие эмоции на протяжении сезона.