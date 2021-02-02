Хоккейный клуб «Торговый порт» выступает в «Ночной лиге»

Хоккейная команда «Торговый порт» (Мурманск) успешно продолжает выступление в 10-м сезоне Всероссийского турнира по хоккею с шайбой «Ночная хоккейная лига» среди любительских команд Мурманской области в дивизионе возраст 40 +. Из четырёх проведенных игр «Торговый порт» выиграл две и одну свёл в ничью. 30 января со счётом 3:3 команда сыграла с «Энергетиком» из Полярных Зорей, и вышла победителем в поединке со «Сборной Колы» со счётом 8:1.

АО «Мурманский морской торговый порт» является одним из партнёров команды. Предприятие оказывает помощь в решении организационных вопросов, предоставляет транспорт, помогает с экипировкой. 6 февраля предстоит очередной тур. Команда «Торговый порт» встретится со сборной Апатитов и сборной Кандалакши. Закончится групповой этап «Ночной лиги» в марте играми в Мурманске. К сожалению, из-за коронавирусной инфекции игры на данный момент проводятся без болельщиков.

Отметим, что в команде состоят портовики – те сотрудники, которые не являются профессиональными хоккеистами и играют в свободное от работы время. «Торговый порт» - единственная в Мурманской области сборная предприятия, другие команды представляют города региона.

Напомним, Ночная хоккейная лига была создана в 2011 году по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина и прославленных хоккеистов с целью развития и популяризации массового любительского хоккея, пропаганды здорового образа жизни и создания условий для организации спортивного досуга населения. Соревнования «Ночной лиги» проходят при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и Федерации хоккея России. Всероссийский турнир по хоккею среди любительских команд внесен в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий.