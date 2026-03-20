Холдинг «Норебо» и Высшая школа бизнеса МГУ: успешный обмен опытом и идеями

В головном офисе рыбопромышленного холдинга «Норебо» состоялась встреча представителей компании с выпускниками Высшей школы бизнеса МГУ имени М.В. Ломоносова. Мероприятие прошло в формате открытого диалога, посвященного актуальным вопросам развития бизнеса и обмену управленческим опытом.

Представители «Норебо» подробно рассказали гостям о структуре и направлениях деятельности компании. Особый интерес у аудитории вызвала история создания компании, принципы управления, а также специфика работы флота и логистики.

Отдельное внимание было уделено философии бизнеса «Норебо». Представители компании объяснили, как холдингу удаётся на протяжении десятилетий сохранять стабильно высокое качество продукции, сочетая эффективный промысел с принципами бережного отношения к водным биоресурсам.

Ключевой темой дискуссии стал кадровый вопрос в условиях современного рынка труда и актуальные проблемы российской рыбной отрасли. Выпускники ВШБ МГУ, в свою очередь, поделились свежими идеями и взглядами на управленческие процессы.

В завершение встречи представители «Норебо» поблагодарили гостей за активный диалог и нестандартные идеи. Выпускники Высшей школы бизнеса высоко оценили формат мероприятия, отметив, что подобные выезды дают мощный импульс к профессиональному развитию и углублению знаний.

