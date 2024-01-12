Холдинг «Норебо» планирует модернизировать рыбоперерабатывающий комплекс «Полярное море+»

Холдинг «Норебо» планирует провести реконструкцию рыбоперерабатывающего комплекса «Полярное море+», работающего в селе Минькино (Кольский район), говорится в материалах к публичным обсуждениям оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Объём выпуска продукции из трески и пикши составит не менее 50 тонн в сутки, производство из отходов - до 6 тонн в сутки.

Проектные работы выполняет ООО «Севертехпроект» (Мурманск).

Общественные обсуждения в форме опроса пройдут с 15 января по 13 февраля.

Как пишет finmarket.ru, в пресс-службе холдинга реконструкцию рыбоперерабатывающего комплекса не прокомментировали.

Комплекс «Полярное море+» в Минькино был запущен в 2016 году. Выпускает рыбную продукцию однократной заморозки: треску, пикшу, зубатку, окунь и палтус. В настоящее время «Полярное море+» вырабатывает до 35 тонн филе в сутки, максимальная мощность фабрики составляет до 50 тонн.

Фото: https://gov-murman.ru