Холдинг «РЖД» вернул до конца года скидку на билеты в дальних поездах для многодетных семей

Компания «РЖД» вновь предоставляют скидку на билеты для проезда в купейных вагонах поездов дальнего следования многодетным семьям.

«Снова предоставляем скидку на билеты многодетным семьям. Семьи с тремя и более детьми, младшему из которых не исполнилось 18 лет, в этом году снова могут оформлять скидку на поездки по России в купейных вагонах поездов дальнего следования», — сообщается в официальном тelegram-канале холдинга.

Уточняется, что теперь предложение будет действовать не только летом, но и в течение всего года. Период проведения акции: с 9 июня 2021-го по 31 декабря 2024 года.

Купить в рамках акции билеты со скидкой 15% можно уже сейчас на сайте компании, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или в железнодорожной кассе, а отправиться по ним в поездку – с 15 июня. Для этого нужно зарегистрироваться в программе лояльности «РЖД Бонус», одному из членов семьи прийти в кассу АО «ФПК» и получить статус «Большая семья», предъявив кассиру необходимые документы.