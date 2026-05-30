Холдинг «РЖД» запускает услугу «Сопровождение детей» в дневных поездах дальнего следования

С 1 июня юные пассажиры поездов дальнего следования в возрасте от 10 до 16 лет смогут путешествовать более чем по 20 маршрутам без сопровождения взрослых. В том числе в поездах: «Аврора»; «Буревестник»; «Ласточка» (например, Москва – Смоленск, Роза Хутор – Краснодар, Таганрог – Новороссийск); «Финист» (например, Екатеринбург – Тюмень, Екатеринбург – Пермь) и других.

Как отмечает пресс-служба РЖД, в пути за ребятами будут присматривать сотрудники поездной бригады: начальник поезда и проводник. Оформить заявку можно в билетных кассах не позднее, чем за 3 суток до отправления поезда с начальной станции.

При посадке в поезд нужно предъявить: документ, удостоверяющий личность, на который оформлен билет; оригинал и две копии заявления об ответственности за перевозку (выдается в кассе); квитанцию об оплате услуги.

На станции прибытия ребёнка передадут встречающему лицу, указанному в заявлении.

Ранее услуга «Сопровождение детей» была доступна только в поездах «Сапсан» (появилась в 2013 году). В среднем в год её оформляют порядка 300 родителей или законных представителей детей в возрасте от 10 до 16 лет.

Согласно правилам перевозок в поездах дальнего следования дети без сопровождения взрослых могут проезжать с 10 лет.

