Холдинг «Вертолёты России» передал МЧС 7 вертолётов, которые будут использоваться для доставки спасателей в самые отдаленные и труднодоступные районы Арктического региона России

Холдинг «Вертолёты России» госкорпорации «Ростех» в 2022 году передал МЧС России первую партию вертолётов Ми-8АМТШ-ВА.

«Машины, созданные на Улан-Удэнском авиационном заводе, предназначены для арктических звеньев ведомства. Воздушные суда будут использоваться для доставки спасателей в самые отдаленные и труднодоступные районы Арктического региона России, а также при тушении природных пожаров», - отмечается в сообщении пресс-службы «Ростеха».

В госкорпорации подчеркнули, что этой поставкой закрыты контрактные обязательства перед МЧС в 2022 году, в общей сложности ведомству переданы 7 вертолётов.

Арктический вертолёт Ми-8АМТШ-ВА был создан специально для эксплуатации в северных регионах при экстремально низких температурах. Машину отличает улучшенная теплоизоляция фюзеляжа, система подогрева агрегатов маслосистемы и трансмиссии обеспечивает возможность оперативного запуска двигателя вертолёта при температурах до –60 градусов. Установка дополнительных баков позволила увеличить дальность полёта – вертолёт может провести в воздухе до семи часов без дозаправки.

«До 2025 года в рамках сотрудничества с МЧС мы планируем поставить ещё 12 машин - 9 вертолётов Ми-38ПС в спасательной конфигурации и 3 машины семейства Ми-8, в том числе 2 - в арктической версии», - сообщил первый замгендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.

Фото: https://vk.com/rostec_ru?z=photo-47275428_457262798%2Falbum-47275428_00%2Frev