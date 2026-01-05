Холод не помеха! Мото-Дед Мороз продолжает дарить радость юным северянам

В городах Мурманской области с конца декабря продолжает творить чудеса Мото-Дед Мороз, который вместе со своими добрыми помощниками дарит каждому, кто его повстречает, радость, улыбки и, конечно, подарки. Мотоциклисты клуба «Северный орден» на специально оформленном мототранспорте объезжают города региона, дарят подарки и хорошее настроение северянам.

Например, 3 января сказочный персонаж на мотосанях побывал в Кировске и Апатитах, где их ждал тёплый приём и много сказочных стихов и верящих в чудеса и волшебство детей и взрослых.

А 4 января Мото-Дед Мороз посетил центральную площадь Оленегорска. Мороз в 37 градусов на трассе, леденящий ветер и слипшиеся ресницы век не стали помехой доброму и сказочному путешествию.

А сегодня маршрут мотопробега проходит в Печенгском округе, где Мото-Дед Мороз и его помощники порадуют ребятишек в Никеле, Заполярном и Печенге.

Пробег «Мото-Новый год» по городам региона, стартовавший в Мурманске 20 декабря, завершится 9 января во флотской столице, где в 17.00 у центральной ёлки на улице Сафонов все желающие смогут посидеть на праздничных санях, сфотографироваться с новогодними персонажами, получить новогодний подарок.

