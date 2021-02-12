Холода пришли в Мурманскую область

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет заполняющийся циклон с центром вблизи побережья Мурмана. В нашем регионе ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха ночью -15-20° при прояснениях -25-32°, днём -11-16° в отдельных районах -20-25°. 12 и 13 февраля температура воздуха по Мурманской области существенно не изменится.

Сегодня, 12 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, ночью и утром туман. Ветер южный слабый. Температура воздуха ночью -17-22°, при прояснениях -27-32°, днём -12-17°, местами -20-25°. Гололедица.

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По данным МГ-2 Мурманск, 11 февраля на акватории южного колена Кольского залива наблюдался дрейфующий лёд в количестве 2-4 балла толщиной 5 см.

На реках и водоёмах Мурманской области наблюдается ледостав, на порогах и на горных реках - неполный ледостав, ледостав с промоинами, зажоры льда.

Толщина льда увеличилась за прошедшую декаду на 1-10 см и на 10 февраля равна 30-55 см, что, в основном, на 2-25 см меньше нормы и прошлого года.

Уровни воды на реках выше среднемноголетних уровней зимней межени на 10-35 см, на реках Терского берега (рр. Умба, Варзуга, Чаваньга ) - выше на 40-75 см. Водность рек составляет 100-140% нормы.