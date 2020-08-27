Холодильник с секретом хотели подарить исправительной колонии

Пресечена попытка доставки крупной партии запрещённых предметов в ИК-23 УФСИН России по Мурманской области.

При отработке оперативной информации сотрудники ревдинской исправительной колонии строгого режима № 23 в ходе досмотра холодильника, передаваемого в учреждение от юридического лица, в днище бытового прибора нашли полиэтиленовые свертки, залитые монтажной пеной.

Внутри свёртков находились 26 мобильных телефонов, 11 сим-карт, беспроводной роутер, комплектующие к мобильным телефонам, USB-флэш-накопитель, и другие запрещенные предметы: ножницы, полотно для ножовки, полотно для канцелярского ножа.

По данному факту в учреждение были вызваны сотрудники МО МВД России «Оленегорский». На гражданина, сопровождавшего груз, составлен протокол об административном правонарушении по ст.19.12. КоАП РФ. Проводится проверка.