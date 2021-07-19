Холодильники Мурманского морского рыбного порта заполнены меньше чем на 40 процентов

В грузообороте Мурманского морского рыбного порта за последнее время наметились две тенденции: незначительное сокращение общего объёма при столь же небольшом росте перевалки рыбы и морепродуктов. Это видно по итогам и второго квартала, и полугодия, и по первому месяцу лета.

Как сообщает пресс-служба ММРП, в июне рыбный порт перевалил 21,4 тысячи тонн грузов, что на 2,3 процента ниже по сравнению с июнем-2020, а рыбы и морепродуктов - 17,3 тысячи тонн, что на 2 процента выше показателей прошлого года. В любом случае, этот объём гораздо меньше возможностей Мурманского морского рыбного порта, способного переваливать до 500 тысяч тонн рыбы в год. Это притом, что летом районы промысла традиционно смещаются в восточную часть Баренцева моря, а значит, рыбаки должны заходить в родной порт чаще. И, тем не менее, холодильники порта заполнены меньше чем на 40 процентов.

Увы, только треть от уловов Северного бассейна поступает в Мурманск, большая часть добычи уходит на экспорт. Так, по данным Североморского межрегионального управления Россельхознадзора за первые 6 месяцев 2021 года экспорт рыбы из Мурманской области вырос на 3,7 процента.