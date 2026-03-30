Холодная правда: о перспективах организации регулярных контейнерных сервисов по Севморпути

Традиционные мировые морские торговые маршруты за последние несколько лет претерпели существенные изменения. Как отмечает portnews.ru, активность хуситов в Красном море, конфликт на Ближнем Востоке, а также участившиеся случаи диверсий и незаконных с точки зрения международного морского права задержаний судов, в том числе на Балтике и в Средиземноморье, заставляют все более активно искать альтернативные маршруты. В этом смысле очень привлекательно выглядит Северный морской путь, который пролегает вдали от конфликтных зон, предоставляет более короткое транспортное плечо на маршрутах АТР — Северная Европа и контролируется самой Россией. Ведь налаживание регулярных контейнерных сервисов между тем же Китаем и северными портами России позволит значительно снизить риски судоходства через Балтийские проливы, Черное и Средиземное моря.

Проблема, однако, заключается в сезонности. Действительно, сезонные линии уже работают, поскольку в окно навигации имеется возможность проходить по Севморпути судами пониженного ледового класса или даже вообще без него. Но даже в этом случае ощущается дефицит портовой инфраструктуры.

Как прокомментировал «ПортНьюс» директор по направлению аналитики и логистики ООО «Морстройтехнология» Александр Головизнин, Архангельск и Мурманск географически являются привлекательными точками для захода контейнеровозов, идущих по Севморпути. Однако в этих портах недостаточно развиты контейнерные терминалы: в Архангельске терминал «Экономия» может принимать суда вместимостью до 2 тыс. TEU, в Мурманске нет и таких возможностей. Помимо этого, существуют ограничения и по провозной способности железной дороги в направлении данных портов.

Отметим, что в Мурманске уже достаточно давно обсуждается возможность переоборудования ряда универсальных терминалов под работу с контейнерами. Тем более что с запуском угольного терминала в Лавне тому же Мурманскому МТП необходимо искать замену углю.

В Архангельске также давно говорят о создании глубоководного района порта. В марте 2026 года в администрации региона сообщили о заинтересованности китайской линии «NewNew Shipping Line» инвестировать в данный проект.

Тем не менее пока вся эта инфраструктура — лишь в планах.

Как прокомментировал «ПортНьюс» директор консультационной компании «Гекон», член экспертного совета комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Северный морской путь и Арктика» и член научного совета РАН по изучению Арктики и Антарктики Михаил Григорьев, до сих пор нет чёткого понимания грузовой базы для массовых регулярных перевозок по Севморпути, да и не каждая иностранная компания рискнет работать с Россией ввиду угроз вторичных санкций. По сути, на СМП работает лишь Китай; Индии он не интересен из-за отсутствия контейнерных хабов и коммерческих глубин.

Директор консультационной компании «Гекон» Михаил Григорьев:

— Мощности перевалочных узлов определяются грузооборотом, но во всех прогнозах перевозок по СМП, выполненных консалтинговыми компаниями, видели только число ящиков (контейнеров), а не структуру грузопотока... Товар ведь не тара, а содержимое.

Если же говорить о более-менее круглогодичной навигации, то здесь пока совсем всё глухо.

«Если мы говорим о круглогодичной навигации, то не хватает, собственно говоря, всего, — говорит Александр Головизнин. — Нет флота надлежащего ледового класса, недостаточно ледоколов, которые могли бы поддерживать круглогодичную навигацию. Ну и нет портов для перегрузки контейнеров с отсутствующих пока ледовых контейнеровозов на обычные».

Продолжая тему портов, можно вспомнить, что ещё в 2024 году директор одного из крупнейших мировых портовых операторов «DP World» (ОАЭ) Султан Ахмед Бин Сулайем говорил, что для развития перевозок по СМП необходимо создание перегрузочных хабов в портах Владивосток и Мурманск.

Директор по направлению аналитики и логистики ООО «Морстройтехнология» Александр Головизнин:

— В своё время «Росатом прорабатывал вопрос создания перегрузочных терминалов. Выбор был сделан в пользу Владивостока на востоке и Мурманска на западе. В каждой из этих точек проектировались соответственно восточный и западный транспортно-логистические узлы. Мурманский был запроектирован. Во Владивостоке проектирование начиналось, но было ли оно завершено — неизвестно. Проблема в том, что эти проекты делались тогда, когда линию эту рассматривали как чисто транзитную. В результате терминал в Мурманске не связан с железной дорогой и не может работать как терминал, обслуживающий внутренний российский рынок. То есть вопрос о проектировании/корректировке проектов терминалов, по всей видимости, должен быть актуален.

Таким образом, Севморпуть с точки зрения контейнерных перевозок пока что может работать в весьма ограниченном сегменте и является нишевой историей. Для запуска более полноценных сервисов необходимо наращивать ледокольную группировку, строить транспортные суда ледового класса, создавать соответствующую портовую инфраструктуру и увеличивать провозную способность железных дорог к северным портам. Все это требует больших капитальных затрат, которые один лишь бизнес потянуть не сможет.

Однако в условиях, когда мир фактически вернулся в эпоху каперов и флибустьеров, а международное морское право более ничего не гарантирует, развитие СМП превращается из чисто коммерческого проекта в вопрос национальной безопасности. Из этого, на наш взгляд, и нужно исходить.

Виталий ЧЕРНОВ, portnews.ru