«Холодные игры» принесли победу на всероссийском конкурсе

В Междуреченском сельском Доме культуры благодаря участию в проекте партии «Единая Россия» «Культура малой Родины» появилось новое оборудование. Грант «Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы Домов культуры» в размере 629 тысяч рублей был получен за второе место на всероссийском конкурсе Минкультуры России в номинации «Проект, реализованный сельским культурно-досуговым учреждением клубного типа (поселенческий уровень)». Эту победу сельскому Дому культуры принесло местное интеллектуальное шоу «Холодные игры».

Напомним, впервые в командную интеллектуальную игру «Холодные игры» сыграли 4 года назад. Создатель и ведущий «Холодных игр» - Андрей Кулыбко, директор Междуреченского Дома культуры. Участники игры соревнуются в эрудиции и знаниях на различные темы, заявленные в каждом новом сезоне. Это может быть история, культура, традиции и кино. Также игроки выполняют творческие задания - озвучка, исполнение песен или театральных миниатюр, а также рисуют.

«Холодные игры» давно вышли за границы Кольского района. Благодаря мощной межведомственной поддержке удалось открыть филиалы по всей Мурманской области. С этого года лучшие молодые умы собираются на игру в Североморске и Мурманске на базе Научной библиотеки, в Молодёжном клубе города Мончегорска, а также в Ловозере и Кандалакше.

- Теперь, наши филиалы будут полноценно и качественно оснащены для игры, - рассказал Андрей Кулыбко. - Уже закуплены брэйн-системы и пять ноутбуков.

Помимо оснащения «Холодных игр», полученные средства пошли на кибер-клуб «Лавна», долгожданное открытие которого планируется в этому году в Междуреченском СДК сразу после улучшения эпидемиологической ситуации в районе. К слову, на базе СДК под руководством Андрея Кулыбко работает молодёжный клуб «Молодость». Местная детвора в альтернативу бесполезному скитанию по посёлку с удовольствием посещает это молодёжное пространство. Дети играют в аэрохоккей, мини-баскетбол и теннис, а также участвуют в турнирах по настольным играм «Бездна» и «Сотня».

Екатерина ПОДРУЧНАЯ.