Мурманская область. Арктика (16+)17.08.20 07:00
Холодный воздушный фронт напомнил северянам, что осень не за горами
Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием обширного циклона, в Баренцевом море. После прохождения холодного фронта ожидается дальнейшее понижение температуры, которая не превысит +8+13 градусов на территории Мурманской области.
Сегодня, 17 августа, будет облачная погода. Временами дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью +4+9°, днём +8+13°.
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