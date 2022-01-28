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Мурманская область. Арктика (16+)28.01.22 08:45

«Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение»: в Мурманске откроется уникальная выставка

Ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Дата связана с освобождением в 1945 году войсками Красной армии концлагеря Аушвиц (Освенцима), в котором было уничтожено более миллиона человек.

В Мурманской области традиционно в рамках Недели памяти жертв Холокоста в течение января проходит ряд мероприятий. Их организаторами уже несколько лет подряд выступают Еврейский благотворительный центр «Забота» – «Сияние Хэсэда» и еврейская община города Мурманска при поддержке Министерства внутренней политики Мурманской области.

В этом году впервые подготовлена передвижная историко-документальная выставка «Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение». Материалы предоставлены Научно-просветительским центром «Холокост» г. Москвы. Выставка состоит из 18 стендов-роллапов. При подготовке экспозиции были использованы документы и фотографии из 25 архивов, музеев и фондов десяти стран мира. Большинство из них экспонируется в нашей стране впервые.

Откроют выставку приглашенные гости – представители Научно-просветительского центра «Холокост»: заведующий архивным отделом Леонид Терушкин и руководитель образовательных программ Светлана Тиханкина. Леонид Терушкин работает заведующим архивным отделом центра «Холокост» с 2003 года, в 2012 году решением Брянской областной Думы награждён памятной медалью «В честь подвига партизан и подпольщиков». Светлана Тиханкина – кандидат философских наук, научный сотрудник Международного образовательного центра истории Холокоста и геноцидов Российского государственного гуманитарного университета, почетный работник общего образования, автор методических рекомендаций, статей, монографий и др.

Как сообщает региональное Министерство внутренней политики, в мероприятии примут участие представители правительства Мурманской области, духовенства, региональной Общественной палаты и общественных объединений. Церемония состоится с соблюдением всех действующих противоэпидемических правил.

Посетить выставку «Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение» можно с 1 февраля.

Выставка «Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение» организована в рамках гранта из областного бюджета для общественных объединений, общин коренных малочисленных народов Севера – саамов, казачьих обществ Мурманской области, выделенного в 2021 году региональным Министерством внутренней политики.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/436722/#&gid=1&pid=1

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