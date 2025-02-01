Холостые мужчины реже женатых используют нецензурную лексику в общении со вторыми половинами

Мужья и жены практически одинаково часто используют в общении нецензурную лексику, однако мужчины реже читают нотации вторым половинам по этому поводу. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны, состоящие в браке или отношениях.

Ранее «SuperJob» выяснил, что каждый второй трудоустроенный россиянин не может решить рабочие вопросы без использования ненормативной лексики.

Что же происходит в семьях?

6% мужчин и 7% женщин рассказали, что их вторая половина постоянно использует ненормативную лексику в общении. 38% мужчин и 41% женщин сообщили, что их партнёры время от времени нецензурно выражаются.

Молодые россиянки реже зрелых рассказывали о том, что их спутники жизни сквернословят. В ответах мужчин тенденция обратная: спутницы более молодых ругаются чаще, чем вторые половины россиян старше 45 лет. Судя по ответам женщин, холостые мужчины используют нецензурную лексику в общении со вторыми половинами реже женатых.

Женщины борются с ненормативной лексикой дома активнее: замечания по поводу сквернословия они делают чаще.

Время проведения опроса: 19—28 января 2025 года.