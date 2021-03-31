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Мурманская область. Арктика (16+)31.03.21 10:45

Хореографический коллектив «Акварель» Детской школы искусств г. Полярные Зори – победитель Международного конкурса ЮНЕСКО «Танцемания»

Хореографический коллектив «Акварель» Детской школы искусств г. Полярные Зори стал лауреатом II премии Международного конкурса хореографического искусства «Танцемания» Международного Совета по танцу ЮНЕСКО (CID UNESCO). Коллектив «Акварель» представил танцевальную композицию «Бумажная мечта» в номинации «Современный танец» в финале конкурса 29 марта в  Москве.

Международный конкурс «Танцемания» - это самый масштабный и значимый проект в сфере хореографического искусства. В финал конкурса приглашаются 300 коллективов, отобранных экспертным жюри в рамках заочного этапа из 2500 самодеятельных ансамблей танца из всех регионов России и стран СНГ. Основным критерием отбора является уровень подготовки ансамбля, опыт концертной деятельности коллектива, работа хореографа. Конкурс проводится по пяти номинациям: классический танец, современный танец, эстрадный танец, народный танец, народная стилизация.

«Больше года наши ученицы не танцевали на зрителя, мы представили премьеру номера и получили такую высокую оценку! Выдержать такой марафон и взрослым танцорам очень сложно – это отличный результат! Поздравляю всех с победой! Девочки молодцы!», - прокомментировала победу руководитель хореографического коллектива «Акварель» Людмила Викторовна Зеленица.

Грандиозным завершением Международного конкурса стал красочный гала-концерт с участием лучших танцевальных коллективов в концертном зале «Россия» в Москве.

Конкурс «Танцемания» проводится Международным Советом по танцу ЮНЕСКО (CID UNESCO), который является единственной официальной организацией, объединяющей все формы танца во всех странах мира. На первом этапе «Онлайн отбор» экспертное жюри оценивает выступления танцевальных коллективов по видеозаписям. Финальный этап конкурса «Танцемания» проводится в г. Москва. В рамках финала проходит конкурсная часть, в ходе которой определяются лучшие коллективы – победители завершающегося сезона, а также отчетный гала-концерт.

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