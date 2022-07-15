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Мурманская область. Арктика (16+)15.07.22 17:30

Хореография, боевые искусства, экология: команда Мурманской области приняла участие в образовательном заезде «В движении» арт-кластера «Таврида»

На площадке Арт-кластера «Таврида» в Крыму завершился второй образовательный заезд, объединяющий экологов, мастеров боевых искусств, танцоров и хореографов современных направлений. Мурманскую область в заезде представляли четверо молодых, активных ребят – Лебедева Арина, Карпина Надежда, Волкова Елизавета, Беспятых Лада.

Арина Лебедева – из города Полярные Зори, методист молодёжного центра «Точка Кипения», руководитель сообщества «Урбанистика и дизайн» и соруководитель добровольческого клуба «Действуй».

Надежда Крупина – танцовщик современных направлений из Кольского района, победительница фестивалей Top 20 Yalta summer jam 2021, тop 8 bgirl Form Skill 2022 , номинации хип-хоп про Sever soul 2022.

Мурманчанка Елизавета Волкова также занимается современными танцами. Северянка – победитель мурманского фестиваля экспериментального творчества «Высота», участница международного проекта Power or Diversity и различных танцевальных фестивалей.

Ещё одна представительница Мурманска Лада Беспятых также занимается современными танцами.

Результатом заезда стала постановка «В движении» о проблемах экологии, влияющих на здоровье планеты, а также самая массовая тренировка цигун. Участники смены разработали в общей сложности 22 проекта по направлениям своих арт-школ, а ещё провели субботник в природном заказнике «Новый свет», где собрали более 2 тысяч литров мусора.

Всего в заезде «В движении» приняли участие 329 молодых людей из 67 регионов России, ЛНР и ДНР.

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, первый образовательный заезд арт-кластера «Таврида» под названием «Кириллица» завершился 20 июня 2022 года — в нём были представлены участники пяти арт-школ: народного искусства (хореография и музыка), русского языка и современной литературы, цифровизации и IT-технологий, иконописи и шрифтового дизайна.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
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