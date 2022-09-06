Хореография мысли: мурманская художница представила авторский проект в Центре современного искусства

Центр современного искусства «21А» Мурманской областной научной библиотеки открыл новый творческий сезон авторским проектом «Хореография мысли».

Экспериментальная выставка мурманской художницы Дарьи Орловой состоит из очень необычных экспонатов: все рисунки, вышивки и даже дневники созданы автором с закрытыми глазами! Такая необычная техника, по словам автора, является эффективным средством самопознания, а также способом общения и передачи информации. Работы Дарьи – своеобразный танец мысли, к которому может присоединиться каждый гость выставки.

Кстати, дневники художницы, созданные, как и все остальные экспонаты, с закрытыми глазами, можно не только прочесть, но и услышать. Для этой цели создана экспериментальная аудио-пьеса: автор с помощью звукоснимателя записала скрежет пишущих инструментов по бумаге. Услышать хореографию мысли легко, просканировав QR-код рядом с произведением.

Выставка работает в Центре современного искусства «21А» до 21 сентября, вход свободный.

Как сообщает региональное Министерство культуры, Центр современного искусства работает на базе Мурманской областной научной библиотеки с 2020 года. Центр регулярно становится площадкой для экспериментальных выставок и проектов, реализуемых творцами в области современного искусства.

Фото: https://gov-murman.ru