Хорошая новость: в Мурманской области ещё трёх пациентов вылечили от CОVID-19

В Заполярье сегодня выписывают ещё трёх человек, вылеченных от COVID-19. Они проходили лечение в Мурманской областной клинической больнице им. П.А. Баяндина и в Оленегорской центральной городской больнице с диагнозом «коронавирусная инфекция».

Лечение принесло положительный результат, все последние анализы тестов на коронавирус подтвердили отсутствие заболевания.

За всё время в Мурманской области вылечены и выписаны пять пациентов: гражданин Ирландии, несовершеннолетний и трое взрослых жителей Мурманской области, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.