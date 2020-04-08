Мурманская область. Арктика (16+)08.04.20 11:35
Хорошая новость: в Мурманской области ещё трёх пациентов вылечили от CОVID-19
В Заполярье сегодня выписывают ещё трёх человек, вылеченных от COVID-19. Они проходили лечение в Мурманской областной клинической больнице им. П.А. Баяндина и в Оленегорской центральной городской больнице с диагнозом «коронавирусная инфекция».
Лечение принесло положительный результат, все последние анализы тестов на коронавирус подтвердили отсутствие заболевания.
За всё время в Мурманской области вылечены и выписаны пять пациентов: гражданин Ирландии, несовершеннолетний и трое взрослых жителей Мурманской области, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.
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Последние комментарии
NOUDIMON
08.04.20 12:28
Вылечили? Скорее всего, они выздоровели! Сами.
Комментарий к новости:Хорошая новость: в Мурманской области ещё трёх пациентов вылечили от CОVID-19
Сергей
06.04.20 16:03
Мне так и не ответили на вопрос
Рустем
03.04.20 22:54
Дурное и сомнительное заявление! К нему бы можно было прислушаться, если точно знать, что и ты сам, и окружающие люди не являются вирусоносителями. А инкубационный период у коронавируса, как сами же
Комментарий к новости:Здоровым людям маска не нужна!
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