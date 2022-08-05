Мурманская область. Арктика (16+)05.08.22 17:50
Хорошие новости: лавочки в Кировске, ремонт бассейна в детском саду в п.Коашва
В Кировске на тротуаре к гипермаркету «Магнит» установлены лавочки.
Напомним, с такой просьбой обратилась кировчанка Любовь Яковлева во время онлайн-встречи первого заместителя главы администрации Александра Николаева с жителями.
Как сообщает vk.com/tvoy_kirovsk, а в детском саде в посёлке Коашва полным ходом идёт ремонт бассейна. Средства выделены на эти работы из муниципального бюджета.
Уже осенью здесь возобновятся занятия по плаванию для воспитанников дошкольного учреждения.
Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457264994%2Fwall-148376343_54405
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07.07.22 14:20
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