Хорошие новости: лавочки в Кировске, ремонт бассейна в детском саду в п.Коашва

В Кировске на тротуаре к гипермаркету «Магнит» установлены лавочки.

Напомним, с такой просьбой обратилась кировчанка Любовь Яковлева во время онлайн-встречи первого заместителя главы администрации Александра Николаева с жителями.

Как сообщает vk.com/tvoy_kirovsk, а в детском саде в посёлке Коашва полным ходом идёт ремонт бассейна. Средства выделены на эти работы из муниципального бюджета.

Уже осенью здесь возобновятся занятия по плаванию для воспитанников дошкольного учреждения.

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457264994%2Fwall-148376343_54405