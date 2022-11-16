Хороший урожай замедлил инфляцию в Мурманской области

Годовая инфляция в Мурманской области замедляется в течение последних шести месяцев. В октябре она составила 14,7% после 15,4% в сентябре. На динамику цен в регионе оказали влияние расширение предложения на отдельных товарных рынках, а также снижение спроса на товары длительного пользования.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, в октябре заметнее всего замедлился рост цен в продовольственном сегменте. Благодаря хорошему урожаю овощей, который превысил объёмы прошлого года, продолжили дешеветь помидоры, огурцы и картофель. Замедлился годовой рост цен на мясную продукцию – сказались увеличение объёмов производства животноводческих хозяйств и государственная поддержка агросектора.

«Основной причиной замедления роста цен на непродовольственные товары в октябре вновь стала сдержанная потребительская активность. Жители региона реже приобретали товары длительного пользования. В результате смартфоны стали дешевле, чем год назад, а рост цен на бытовую технику и компьютеры замедлился. Дополнительное влияние на динамику цен в этой группе оказало расширение предложения за счёт появления на рынке новых брендов и налаживание новых путей перевозки товаров», – отметил управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Юрий Железняк.

В сфере услуг в октябре годовой прирост цен незначительно ускорился. Сокращение количества маршрутов и рейсов международного авиасообщения отразилось на стоимости некоторых зарубежных туров. Увеличение издержек телекоммуникационных компаний на приобретение и обслуживание оборудования ускорило рост цен на их услуги.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция в стране к концу этого года составит 12,0–13,0% и вернётся к 4% в 2024 году.

Подробнее о причинах, повлиявших на цены в Мурманской области в сентябре, можно узнать в информационно-аналитическом материале на сайте Банка России.