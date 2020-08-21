Хорошо ли сидеть? - «Гражданский мониторинг»

В Мурманске общественники проверили условия содержания подследственных и задержанных граждан в режимных учреждениях.

Накануне председатель Казачьего отряда добровольной народной дружины и член Общественного совета при УМВД России по городу Мурманску Андрей Саватеев проверил условия содержания и обеспечение прав задержанных граждан в изоляторах временного содержания при отделах полиции № 1 и № 2. Мероприятие состоялось в рамках акции МВД РФ «Гражданский мониторинг».

Стоит напомнить, что посещение мест принудительного содержания является формой общественного контроля над соблюдением полицейскими прав, свобод и законных интересов граждан, содержащихся в условиях ограничения свободы.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в ходе проверки общественник осмотрел камеры и душевые кабины, отметив чистоту в помещениях, а также прогулочные дворы. Кроме того, представитель общественности провёл беседы со спецконтингентом. Жалоб на условия содержания и на неправомерные действия сотрудников полиции от граждан не поступило.

Данные режимные учреждения, по мнению представителя общественности, соответствуют требованиям содержания подследственных и задержанных.