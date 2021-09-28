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Мурманская область. Арктика (16+)28.09.21 12:00

Хотели бы вы никогда не работать? «Да!», - ответили 27% жителей СЗФО

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, какие факторы наиболее важны при выборе идеального места работы, по каким причинам жители СЗФО чаще всего увольняются и что заставляет их каждый день трудиться в своей компании.

Основная причина, по которой работают жители Северо-Запада России, конечно же, деньги (84%), но помимо денег ещё 67% работают ради опыта, 33% - ради самореализации, каждый третий - ради саморазвития. Для 19% опрошенных в СЗФО – работа — это любимое дело, 5% работают ради общения, а 1% получают в рамках работы признание и уважение окружающих.

В разрезе профессий главной мотивацией в виде денег чаще других выбирают работники сферы продаж (91%) и транспорта (90%). Кроме начинающих студентов (60% опрошенных) ради опыта и расширения кругозора трудятся также представители из ИТ-сферы (52%). Самореализация и саморазвитие в рамках работы крайне важны для маркетологов, PR-специалистов (93%) и рекрутеров (80%). Интересно, что чаще всего ради признания и уважения на работу ходят юристы (15%) и научные работники (12%).

12% опрошенных жителей СЗФО на момент опроса успели сменить работу до 10 раз. Поменяли работодателя лишь 1 раз в 21% респондентов, 2–3 раза сменили компанию еще 20%, до 5 раз - 28%. Никогда не меняли место работы, продолжая трудиться в одной компании, ещё 9%.

Основными причинами для смены места работы являются: низкая зарплата (51%), скучные задачи (19%) и большой объём работы (19%). Из-за того, что до работы приходилось далеко добираться её бросили 9%, 26% уволились из-за плохого отношения с начальством. 14% ушли с предыдущего места работы, так как там постоянно нарушали Трудовой кодекс, 9% ушла, потому что работодатель не дал возможности работать удаленно.

Лишь каждый четвертый хотел бы никогда не работать, причём доля мужчин выше, чем доля женщин на 6 процентных пунктов (28% и 22%). Выше всего доля тех, кто ни одного дня в жизни не хотели бы работать среди работников из сферы продаж (32%) и юристов (30%), самыми трудолюбивыми оказались строители и рекрутёры – среди этих опрошенных лишь по 17% респондентов хотели бы не работать никогда.

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